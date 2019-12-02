В Улан-Удэ прошёл конкурс сочинений на бурятском языке

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Его темой стало творчество писателя Владимира Гармаева



В Бурятии прошёл конкурс сочинений на бурятском языке, посвящённый 75-летию со дня рождения члена Союза писателей России, лауреата госпремии РБ Владимира Гармаева. Темой работ конкурсантов стало творчество Владимира Гармаева – «Владимир Гармаевай зохёохы ажал тухай».



В конкурсе участвовала молодёжь от 14 до 30 лет. Всего в нём приняло участие более 30 человек. Мероприятие проводилось в национальной библиотеке Республики Бурятия среди 2 конкурсных групп: от 14 до 21 включительно и от 22 до 30 включительно.



Торжественное объявление победителей конкурса и вручение дипломов и наград состоялось 29 ноября. Активное участие приняли Иволгинский район, Еравнинский район, Курумканский район и город Улан-Удэ.



Специальный приз от семьи Владимира Гармаева книгу «Джамуха» из личной библиотеки писателя вручили Гылыковой Алине, студентке 3 курса Бурятского Республиканского педагогического колледжа.



Дипломы за участие и поощрительный приз в размере 1000 рублей: Динганорбоеву Юндэну, ученику 11 класса Бурятской гимназии №29; Раднаевой Баярме, ученице 9 класса Курумканской СОШ №2; Санжаевой Аяне, студентке 1 курса БГУ; Шерхунаеву Даше, ученику 11 класса РБНЛИ №1; Цыренгармаеву Монламу, ученику 8 класса Верхне-Иволгинской СОШ; Дубдановой Аните, студентке 3 курса БГУ.



Диплом лауреата III степени и денежный приз в размере 2 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 14 до 21 года включительно» достались Самсоновой Сарюне, студентке 2 курса Бурятского Республиканского педагогического колледжа. Диплом лауреата II степени и денежный приз в размере 3 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 14 до 21 года включительно» ушли к Цыбеновой Ольге, студентке 3 курса Бурятского государственного университета имени Д. Банзарова. Диплом лауреата I степени и денежный приз в размере 4 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 14 до 21 года включительно» получила Бурунова Адиса, ученица 8 класса Республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1.



Диплом лауреата III степени и денежный приз в размере 2 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 22 до 30 лет включительно» выиграла Доржиева Саяна из Верхней Иволги. Диплом лауреата II степени и денежный приз в размере 3 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 22 до 30 лет включительно» завоевала Цыбикова Саяна из Еравнинского района. Диплом лауреата I степени и денежный приз в размере 4 000 рублей в номинации «Лучшее сочинение на бурятском языке в возрасте от 22 до 30 лет включительно» забрал Бальжуров Лубсан, магистрант Бурятского государственного университета имени Д. Банзарова.



Всем участникам конкурса выданы сертификаты участников. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



