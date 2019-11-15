Ульяна Тукуренова выступит вместо травмированной Марии Кузнецовой
Ульяна Тукуренова выступит на кубке мира по женской борьбе в Японии вместо Марии Кузнецовой.
По информации федерации спортивной борьбы России, замена произошла в связи с непредвиденными изменениями – на последней тренировке Мария Кузнецова, которая должна была выступать в весовой категории до 62 кг, получила травму.
В состав сборной России также вошла ещё одна спортсменка центра спортивной подготовки РБ, бронзовый призёр первенства мира U-23 2019 Евгения Захарченко (в/к до 72 кг).
Как сообщает пресс-служба ЦСП, кубок мира по женской борьбе пройдёт в Японии в городе Нарита с 16 по 17 ноября. Противниками российской сборной в группе B станут команды США и Монголии.
Соотечественница заменит борицу из Бурятии на кубке мира в Японии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители заподозрили что-то неладное, когда увидели, как девушка «периодически что-то прячет»
В Улан-Удэ заливают катки и хоккейные коробки
Преступление раскрыли по «горячим следам»
Мужчины совершили преступление во время погрузки товара
В ходе посещения межведомственной комиссии замечаний не поступило
Он пересел за руль автомобиля, когда владелец вышел из салона
Ветеранам вручили благодарственные письма и наградили ведомственными юбилейными медалями
Сотрудники ГИБДД завели большегруз с перемёрзшей топливной системой
«Весь город в одном фото», - комментируют улан-удэнцы
Жителей просят обязательно кипятить воду
Туристский центр выпустил рекламу «Бери кота, путешествуй по Бурятии»
В некоторых учреждениях не соблюдают примерное меню, калорийность и режим мытья посуды
В региональном этапе конкурса принимали участие 11 работ
Движения изменится с понедельника
Более 800 квадратных метров очищены от загрязняющих окружающую среду отходов