Российская сборная встретится с командами Монголии и США
Мария Кузнецова, выступающая в параллельном зачёте за Чувашию и Бурятию, примет участие в Кубке мира по женской борьбе. Соревнования пройдут с 16 по 17 ноября в Японии городе Нарита.
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Мария Кузнецова будет выступать в весовой категории до 62 кг.
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Жеребьёвка турнира осуществлялась согласно общекомандному рейтингу чемпионата мира-2019, на котором сборная России стала второй после Японии и возглавила группу В. По ходу турнира российская сборная встретится с командами Монголии и США.
В состав сборной России также вошли бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина Букина (до 76 кг), призёры недавнего чемпионата мира в Нур-Султане Екатерина Полещук (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Любовь Овчарова (до 59 кг) и др.
Как сообщал «Байкал-Daily», мастер спорта международного класса Мария Кузнецова в конце октября завоевала серебро Всемирных военных игр. Также в её копилке наград 2019 года – бронза вторых Европейских игр и бронза взрослого чемпионата Европы.
Кузнецова – молодая спортсменка, ещё может выступать по юниорам. Этой осенью она принимала участие в первенства мира до 23 лет, где заняла пятое место.
Расписание Кубка мира в Японии (время московское):
Суббота, 16 ноября
4:30 Ковер А Япония – Украина. Ковер В Россия – Монголия
6:00 Ковер А Россия – США. Ковер В Китай – Украина
11:00 Ковер А Япония – Китай. Ковер В США – Монголия
Воскресенье, 17 ноября
4:30 Поединок за 5-6 места
7:00 Поединок за 3-4 места
8:30 Финал
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
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