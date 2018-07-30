Военные повара Восточного округа учатся печь булочки

Более 600 курсантов военной школы поваров Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к освоению военно-учётных специальностей поваров и хлебопеков.



Курсанты учатся готовить пищу в полевых условиях с использованием современных подвижных кухонь ПАК-200 на базе «КамАЗа», сообщает пресс-служба ВВО.



Помимо этого, навыки приготовления сладкой выпечки и хлеба оттачивают военнослужащие, обучающиеся по специальности хлебопеков. Для снабжения войск хлебобулочными изделиями курсанты используют современные прицепные хлебопекарные блоки.



По завершению программы обучения военнослужащие примут участие в конкурсе профессионального мастерства, где будут бороться за звание лучшего повара.



