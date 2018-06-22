Командующий войсками ВВО проверил учебный комплекс Цугол

Здесь готовятся к крупномасштабным военным учениям



Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлёв в ходе рабочей поездки в общевойсковое объединение, дислоцированное в Забайкальском крае, проверил учебно-тренировочный комплекс Цугол.



На полигоне были проверены учебные места для практических занятий по боевой подготовке и учебно-материальная база. Особое внимание Александр Журавлёв обратил на соблюдение военнослужащими требований безопасности в ходе проведения занятий по боевой подготовке.



Также были проверены объекты социально-бытовой инфраструктуры.



Была проведена рекогносцировка районов комплекса Цугол в преддверии подготовки к крупномасштабным тактическим учениям, сообщает пресс-служба ВВО.

