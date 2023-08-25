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Забайкалец лишился автомобиля за пьяную езду

Забайкалец лишился автомобиля за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

54-летний житель Александрово-Заводского района Забайкальского края признан виновным в управлении в нетрезвом виде.

Суд установил, что в ноябре 2022 года в ночное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял своим автомобилем ВАЗ-2106, передвигаясь по региональной автодороге Ивановка – Борзя. Его оставили сотрудники полиции.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, а также лишил его права управления транспортом на 3 года.

Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
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