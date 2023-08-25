Забайкалец лишился автомобиля за пьяную езду

Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём



54-летний житель Александрово-Заводского района Забайкальского края признан виновным в управлении в нетрезвом виде.



Суд установил, что в ноябре 2022 года в ночное время мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял своим автомобилем ВАЗ-2106, передвигаясь по региональной автодороге Ивановка – Борзя. Его оставили сотрудники полиции.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, а также лишил его права управления транспортом на 3 года.



Автомобиль подсудимого конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

