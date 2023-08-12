Жителя Бурятии на семь лет отправили в колонию за покушение на убийство

Пострадавший чудом выжил



Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.



Мужчина нанёс множество ударов ножом в грудную клетку потерпевшего. Решив, что он убил его, ушёл.



Однако изрезанный мужчина остался жив и смог выбежать из дома, в котором его едва не убили. Он дошёл до дороги и ему оказали помощь. Потерпевшего госпитализировали Гусиноозерскую центральную районную больницу.



Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован сторонами в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

