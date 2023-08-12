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Жителя Бурятии на семь лет отправили в колонию за покушение на убийство

Жителя Бурятии на семь лет отправили в колонию за покушение на убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший чудом выжил

Житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.

Мужчина нанёс множество ударов ножом в грудную клетку потерпевшего. Решив, что он убил его, ушёл.

Однако изрезанный мужчина остался жив и смог выбежать из дома, в котором его едва не убили. Он дошёл до дороги и ему оказали помощь. Потерпевшего госпитализировали Гусиноозерскую центральную районную больницу.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован сторонами в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда. 
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