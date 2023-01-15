15 января

14 января

13 января

Популярное

В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария

В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Два десятка домов в Танхое вновь остались без воды

Утром 15 января жители кабанского посёлка Танхой, как и два дня назад, остались без холодного водоснабжения. Вода исчезла в 20 частных домах.

Специалисты обследовали колодец и линии и установили предварительную причину коммунальной аварии – перемерзание в колодце.

- С девяти часов утра 16 января запланированы работы по замене трубы диаметром 50 миллиметров и длиной 100 метров и по запитке от соседнего колодца, – сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, уточнив, что подвоз воды в населённом пункте организован.

В пятницу 13-го в посёлке произошёл прорыв в системе ХВС. Там перемёрзла труба длиной 215 метров и диаметром 10 сантиметров. Под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей. 
коммунальная авария холодное водоснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария
В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария
Происшествия, 15.01.2023
Два десятка домов в Танхое вновь остались без воды
В районе Бурятии поскользнувшийся на дороге ребёнок едва не угодил под колёса
В районе Бурятии поскользнувшийся на дороге ребёнок едва не угодил под колёса
Происшествия, 15.01.2023
Местные жители призвали закрыть опасный участок для автомобилистов
Бывший уголовник из Бурятии с сообщником поджёг в Питере чужую Audi
Бывший уголовник из Бурятии с сообщником поджёг в Питере чужую Audi
Происшествия, 15.01.2023
Злоумышленники устроили пожар на Дальневосточном проспекте
Пропавшего в Бурятии мужчину нашли мёртвым
Пропавшего в Бурятии мужчину нашли мёртвым
Происшествия, 15.01.2023
Он таинственно исчез за несколько дней до Нового года
В Бурятии два человека на автомобиле попали в снежную ловушку
В Бурятии два человека на автомобиле попали в снежную ловушку
Происшествия, 15.01.2023
Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла
До Иркутской области докатилось монгольское землетрясение
До Иркутской области докатилось монгольское землетрясение
Происшествия, 14.01.2023
Сейсмособытие случилось во второй половине дня 
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 14.01.2023
Жильцы соседнего дома не пострадали 
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 14.01.2023
Причина происшествия выясняется

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^