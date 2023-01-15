В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария

Два десятка домов в Танхое вновь остались без воды









В пятницу 13-го в посёлке произошёл прорыв в системе ХВС. Там перемёрзла труба длиной 215 метров и диаметром 10 сантиметров. Под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей.