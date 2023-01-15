В прибрежном посёлке Бурятии повторилась коммунальная авария

Два десятка домов в Танхое вновь остались без воды
Утром 15 января жители кабанского посёлка Танхой, как и два дня назад
, остались без холодного водоснабжения. Вода исчезла в 20 частных домах.
Специалисты обследовали колодец и линии и установили предварительную причину коммунальной аварии – перемерзание в колодце.
- С девяти часов утра 16 января запланированы работы по замене трубы диаметром 50 миллиметров и длиной 100 метров и по запитке от соседнего колодца, – сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, уточнив, что подвоз воды в населённом пункте организован.
В пятницу 13-го в посёлке произошёл прорыв в системе ХВС. Там перемёрзла труба длиной 215 метров и диаметром 10 сантиметров. Под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей.
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