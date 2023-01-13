В посёлке Бурятии без воды из-за перемёрзшей трубы остались более 80 человек

Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект
Днём 13 января в кабанском посёлке Танхой произошёл прорыв в системе холодного водоснабжения. Там перемёрзла труба длиной 215 метров и диаметром 10 сантиметров, сообщается в вайбер-группе «Кабанск-инфо.24/7».
Под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей
Последствия аварии устраняет бригада МУП «Тепловодосети» из шести человек. Привлечь пришлось одну единицу техники.
- Планируется установить временный трубопровод на поверхности земли и утеплить его. Сейчас проводится закупка необходимого материала, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.
Монтажные работы запланировали на субботу, 14 января. Для местных жителей пообещали организовать подвоз воды.
Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект
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