В посёлке Бурятии без воды из-за перемёрзшей трубы остались более 80 человек

Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект







Под отключение попали один социально-значимый объект и 20 частных домов, в которых проживают 83 человека, включая 18 детей



Последствия аварии устраняет бригада МУП «Тепловодосети» из шести человек. Привлечь пришлось одну единицу техники.



- Планируется установить временный трубопровод на поверхности земли и утеплить его. Сейчас проводится закупка необходимого материала, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.



Монтажные работы запланировали на субботу, 14 января. Для местных жителей пообещали организовать подвоз воды.





Днём 13 января в кабанском посёлке Танхой произошёл прорыв в системе холодного водоснабжения. Там перемёрзла труба длиной 215 метров и диаметром 10 сантиметров, сообщается в вайбер-группе «Кабанск-инфо.24/7».