В Иркутской области бабушка с внучкой погибли из-за возгорания тёплых полов













Дознаватели МЧС России, работавшие на месте происшествия, установили, что очаг пожара располагался в центре одной из комнат: под ковром на полу произошло возгорание из-за аварийного режима работы ленточного электроподогревателя пола, постоянно включённого в сеть для обогрева жилья. Люди получили отравление угарным газом в состоянии сна.









На пожаре в двухквартирном деревянном доме в посёлке Железнодорожном в Усть-Илимском районе Иркутской области погибли пожилая женщина и её восьмилетняя внучка. Трагедия произошла из-за короткого замыкания электрического подогревателя полов.Сообщение о пожаре поступило пожарным 25 декабря в 9:13. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались самостоятельно.- Вскрыв дверь, пожарные составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.