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В Иркутской области бабушка с внучкой погибли из-за возгорания тёплых полов

В Иркутской области бабушка с внучкой погибли из-за возгорания тёплых полов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они получили отравление угарным газом

На пожаре в двухквартирном деревянном доме в посёлке Железнодорожном в Усть-Илимском районе Иркутской области погибли пожилая женщина и её восьмилетняя внучка. Трагедия произошла из-за короткого замыкания электрического подогревателя полов.



Сообщение о пожаре поступило пожарным 25 декабря в 9:13. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались самостоятельно.

- Вскрыв дверь, пожарные составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребёнка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и её внучка 2014 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС России, работавшие на месте происшествия, установили, что очаг пожара располагался в центре одной из комнат: под ковром на полу произошло возгорание из-за аварийного режима работы ленточного электроподогревателя пола, постоянно включённого в сеть для обогрева жилья. Люди получили отравление угарным газом в состоянии сна.


Иркутская область пожар смерть

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