23 декабря

22 декабря

Популярное

В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia

В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Сперва водитель увидел искры в моторном отсеке

Ночью 22 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе в 8 км от села Бичура в Бурятии.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля Mazda Familia.



- Водитель следовал из села Слобода в село Бичура. Со слов мужчины, во время движения появились искры в моторном отсеке, и запахло горелой проводкой. Хозяин автомобиля вышел из машины, чтобы выяснить причину, в этот момент моторный отсек вспыхнул, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара моторный отсек выгорел полностью, расплавилась проводка под панелью.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря в посёлке Маловский Баунтовского района сгорел Nissan Cube.

пожар автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
Происшествия, 23.12.2022
Из-за этого в городе образовались крупные пробки
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
Происшествия, 23.12.2022
Сперва водитель увидел искры в моторном отсеке
В Бурятии жители райцентра задыхаются от запаха фекалий
В Бурятии жители райцентра задыхаются от запаха фекалий
Происшествия, 23.12.2022
Ассенизаторы сливают нечистоты прямо в населённом пункте
В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
В Улан-Удэ при пожаре в доме нашли тела мужчины и женщины
Происшествия, 23.12.2022
Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»
В Бурятии в столкновении большегруза и автовоза погибла женщина
В Бурятии в столкновении большегруза и автовоза погибла женщина
Происшествия, 23.12.2022
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу
В Улан-Удэ вор пытался продать украденные наушники росгвардейцу
Происшествия, 23.12.2022
Горе-вор сам во всём признался правоохранителю в штатском
Иркутянка взяла кредит и перевела мошенникам 4,2 млн
Иркутянка взяла кредит и перевела мошенникам 4,2 млн
Происшествия, 23.12.2022
Женщину обманули по уже обыденной схеме
В Бурятии насмерть сбили голосовавшего на дороге пенсионера
В Бурятии насмерть сбили голосовавшего на дороге пенсионера
Происшествия, 23.12.2022
У погибшего пожилого мужчины сломался его автомобиль
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Улан-удэнку отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 23.12.2022
Женщина села за руль, не имея водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^