В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia









Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря в посёлке Маловский Баунтовского района сгорел Nissan Cube

- Водитель следовал из села Слобода в село Бичура. Со слов мужчины, во время движения появились искры в моторном отсеке, и запахло горелой проводкой. Хозяин автомобиля вышел из машины, чтобы выяснить причину, в этот момент моторный отсек вспыхнул, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара моторный отсек выгорел полностью, расплавилась проводка под панелью.Пострадавших нет.По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.