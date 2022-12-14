В Бурятии сгорел Nissan Cube





Утром 14 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице 2-я Октябрьская в селе Маловский Баунтовского района Бурятии. О пожаре сообщила соседка, которая увидела из окна дымящуюся машину.Когда пожарные прибыли, горел моторный отсек автомобиля Nissan Cube. Угрозы распространения огня на ближайшие строения не было. Открытый огонь потушили за пять минут.- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля. Со слов хозяйки автомобиля, она оставила машину прогреваться за оградой, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара выгорело подкапотное пространство. Огнём частично повреждена передняя панель автомобиля.