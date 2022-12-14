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В Бурятии сгорел Nissan Cube

В Бурятии сгорел Nissan Cube
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Машина загорелась, когда хозяйка поставила её на обогрев

Утром 14 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля по улице 2-я Октябрьская в селе Маловский Баунтовского района Бурятии. О пожаре сообщила соседка, которая увидела из окна дымящуюся машину.

Когда пожарные прибыли, горел моторный отсек автомобиля Nissan Cube. Угрозы распространения огня на ближайшие строения не было. Открытый огонь потушили за пять минут.


- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля. Со слов хозяйки автомобиля, она оставила машину прогреваться за оградой, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара выгорело подкапотное пространство. Огнём частично повреждена передняя панель автомобиля.

пожар автомобили

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