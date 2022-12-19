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В Бурятии две сестры 6 и 8 лет стащили вещи из торгового центра

В Бурятии две сестры 6 и 8 лет стащили вещи из торгового центра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать девочек призвали внимательнее следить за ними

Этот инцидент произошёл в Закаменском районе Бурятии. Две маленьких местных жительницы, одной из которых – 6, а другой – 8 лет, похитили вещи в торговом центре. Известно, что они из многодетной семьи и мама воспитывает всех ребятишек одна.

Девочки не достигли возраста привлечения к ответственности. На очередном заседании 15 декабря комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Однако родительницу предупредили об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и рекомендовали усилить контроль за их нахождением на улице.

На заседании рассмотрели и два протокола в отношении 17-летнего подростка, нарушившего ПДД. Он сел за руль автомобиля без прав.
 
Сотрудники ГИБДД задержали молодого человека на дороге в одном из сёл района. Его признали виновным и назначили штраф размером в шесть тысяч рублей, сообщается в группе «Закамна-инфо 24/7».
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