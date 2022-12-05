Оказались обмануты более 20 человек
За минувшую неделю жертвами мошенников стали 28 жителей Бурятии. В общей сложности они лишились 9,4 млн рублей.
- Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,3 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Преступники в том числе использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через интернет. Также они звонили, представляясь сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ.
Они сообщали, что якобы: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Всего же с начала года в полицию в Бурятии обратились 1 669 жертв интернет-преступников. Причинённый им ущерб составил 338,3 млн рублей.
За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии более 9 млн
Происшествия, Фото:
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