Три человека оказались в труднодоступной местности из-за сломавшейся лодки
10 ноября в службу спасения в Иркутской области поступило сообщение о том, что нужна помощь трём рыбакам на реке Ока. Они уплыли на аэролодке вверх по течению реки на расстояние около 80 км от населённого пункта Верхнеокинский Зиминского района. Однако лодка сломалась, и рыбаки оказались в ловушке. Сейчас они находятся в зимовье и нуждаются в помощи.
- Спасатели предприняли попытку эвакуации рыбаков с помощью аэролодки, однако она не увенчалась успехом из-за большого количества торосов на реке в период становления льда. Сегодня к поискам и проведению эвакуации людей подключена авиация. Вертолёт с группой спасателей вылетел на место для эвакуации, - сообщили в Главном управлении ГУ МЧС по Иркутской области.
В МЧС отмечают, что инцидент произошёл в период завершения навигации на реках области, из-за чего люди и оказались в беде.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Жигаловском районе Иркутской области спасатели работают на реке Тилик. Там опрокинулась лодка, двое рыбаков пропали без вести.
В Иркутской области на помощь рыбакам вылетел вертолёт
Происшествия, Фото:
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