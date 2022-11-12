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В Иркутской области ищут рыбаков с перевернувшейся лодки

В Иркутской области ищут рыбаков с перевернувшейся лодки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На берег смог выбраться только один из трёх рыбаков

Двух рыбаков ищут спасатели на реке Тилик в Жигаловском районе Иркутской области. Их лодка перевернулась. 

- Сегодня, 12 ноября, в 08:20 поступило сообщение о происшествии на реке Тилик. По спутниковому телефону на связь вышел мужчина 1965 года рождения и сообщил о том, что на реке опрокинулась лодка, в которой он находился вместе с двумя друзьями. Он смог самостоятельно выбраться на берег. Местонахождение ещё двух человек не известно. Пострадавший сообщил координаты происшествия, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

На место выехала группа спасателей с аэролодкой. Им предстоит обследовать акваторию и берега реки.

рыбаки пропавшие без вести

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