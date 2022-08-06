06 августа

05 августа

Популярное

В Бурятии потушили грозовой пожар

В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
С огнём сражались 29 человек

За прошедшие сутки из-за сухой грозы возник лесной пожар в Северо-Байкальском районе Бурятии. С огнём сражались 29 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано восемь единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,1 га. Возгорание ликвидировано.

На утро 6 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.


Напоминаем, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, определены места сбора дикоросов. Перечень мест размещён на сайте агентства лесного хозяйства.

- Соблюдайте правила пожарной безопасности! За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей, - предупреждают специалисты.

лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 06.08.2022
С огнём сражались 29 человек
Житель Бурятии ударил мужчину ножом по его просьбе
Житель Бурятии ударил мужчину ножом по его просьбе
Происшествия, 06.08.2022
Это обстоятельство стало смягчающим при назначении приговора 
В Бурятии вора обнаружили по следам крови
В Бурятии вора обнаружили по следам крови
Происшествия, 06.08.2022
Преступника обнаружили спустя два года
В Бурятии затопило сенокосные угодья
В Бурятии затопило сенокосные угодья
Происшествия, 05.08.2022
Беда коснулась жителей семи сёл
В Ангарске пьяный мужчина из окна стрелял из автомата Калашникова
Происшествия, 05.08.2022
Мужчина отказался говорить с полицейскими о мотивах своего поступка
На площади Советов в Улан-Удэ повредили декоративный рояль
На площади Советов в Улан-Удэ повредили декоративный рояль
Происшествия, 05.08.2022
Подрядчик будет восстанавливать ущерб за свой счёт
В Ангарске пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку
В Ангарске пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку
Происшествия, 05.08.2022
Собаку вернули к жизни, проведя реанимационные действия
В пригороде Улан-Удэ автомобилист дважды таранил велотренажёр
В пригороде Улан-Удэ автомобилист дважды таранил велотренажёр
Происшествия, 05.08.2022
После актов вандализма всерьёз рассматривают вопрос видеонаблюдения на каждой площадке
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов в частном секторе
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов в частном секторе
Происшествия, 05.08.2022
По словам местных жителей, поджоги идут третью ночь подряд
Улан-удэнца обокрал приехавший в гости земляк
Улан-удэнца обокрал приехавший в гости земляк
Происшествия, 05.08.2022
Телефон вор продал случайному прохожему
В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС
В Улан-Удэ неадекватный водитель бился головой в машине ДПС
Происшествия, 05.08.2022
Пьяный водитель вёл себя неадекватно, требуя снять наручники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^