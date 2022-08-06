В Бурятии потушили грозовой пожар





За прошедшие сутки из-за сухой грозы возник лесной пожар в Северо-Байкальском районе Бурятии. С огнём сражались 29 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано восемь единиц лесопожарной техники.Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,1 га. Возгорание ликвидировано.На утро 6 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Напоминаем, что в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, определены места сбора дикоросов. Перечень мест размещён на сайте агентства лесного хозяйства.- Соблюдайте правила пожарной безопасности! За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей, - предупреждают специалисты.