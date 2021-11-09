 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

В Улан-Удэ украли скульптуру зайчат

В Улан-Удэ украли скульптуру зайчат
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Воры основательно подготовились к краже зайцев

В Улан-Удэ исчезла скульптура зайцев, которая находилась во дворе по ул. Жердева, 44. Эта скульптура была установлена управляющей компанией «Доверие», сообщили в Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии.

Композиция зайцев была установлена два года назад. Она была выполнена из композитного материала, а не металла, как предположили пользователи соцсетей, поэтому ценности для продажи она не имеет.

- Подобная скульптура с зайчатами есть в Санкт-Петербурге, мы решили сделать что-то похожее и в нашем дворе в Улан-Удэ, - рассказал директор управляющей компании «Доверие» Олег Микулицкий. - Скульптор сделал на заказ четырёх зайчат, они долгое время радовали наших жителей, особенно нравились детям. Было такое, что жители города специально приезжали в наш двор, чтобы сделать фото с зайцами. А потом в июле текущего года две фигурки были похищены, две оставшиеся мы сразу демонтировали, чтобы и их не украли.

Ночью неизвестные похитили двух зайчат, которые были приварены к лавочке, крепёж срезали. Кроме того, во дворе были установлены камеры, но воры основательно готовились, и отвернули камеры, чтобы не попасть в объектив.

В вайбер-чатах управляющей компании публиковали сообщения с просьбой вернуть зайцев, так как они не имеют ценности, но были очень дороги местным жителям. Летом управляющая организация планирует снова заказать изготовление копии недостающих зайчат, так как они очень полюбились горожанам, в связи с этим просит граждан бережнее относиться к скульптурам и не совершать кражи.
кража скульптура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ украли скульптуру зайчат
В Улан-Удэ украли скульптуру зайчат
Происшествия, 09.11.2021
Воры основательно подготовились к краже зайцев
В Улан-Удэ мужчина тушил горящий автомобиль и получил ожог
В Улан-Удэ мужчина тушил горящий автомобиль и получил ожог
Происшествия, 09.11.2021
Выгорел моторный отсек и салон автомобиля 
В Улан-Удэ водитель обнаружил мину
В Улан-Удэ водитель обнаружил мину
Происшествия, 08.11.2021
На месте работали взрывотехники ОМОН
Иркутянка зарезала знакомого и едва не убила его 17-летнего сына
Иркутянка зарезала знакомого и едва не убила его 17-летнего сына
Происшествия, 08.11.2021
Раненый молодой человек смог дать отпор убийце
Забайкалец угнал «Тойоту», чтобы переночевать и согреться
Забайкалец угнал «Тойоту», чтобы переночевать и согреться
Происшествия, 08.11.2021
Мужчина воспользовался тем, что замки были сломаны
Читинка отдала мошенникам более 11 миллионов рублей
Читинка отдала мошенникам более 11 миллионов рублей
Происшествия, 08.11.2021
Аферисты заставили женщину купить смартфон, подключить услугу Google Pay и добавить 12 банковских карт
В Забайкалье на тонком льду погиб водитель
В Забайкалье на тонком льду погиб водитель
Происшествия, 08.11.2021
Тело мужчины обнаружили недалеко от затонувшего автомобиля
Житель Бурятии поджёг машину на глазах у полицейских
Житель Бурятии поджёг машину на глазах у полицейских
Происшествия, 08.11.2021
Поджигатель испугался, что его обвинят в угоне
В Бурятии в замёрзшем доме нашли труп
В Бурятии в замёрзшем доме нашли труп
Происшествия, 08.11.2021
Тревогу забили соседи умершего мужчины
Житель Иркутской области едва не утонул, сокращая путь через реку
Житель Иркутской области едва не утонул, сокращая путь через реку
Происшествия, 08.11.2021
Провалившегося под лёд мужчину вовремя заметили очевидцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^