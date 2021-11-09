В Улан-Удэ украли скульптуру зайчат

Воры основательно подготовились к краже зайцев



В Улан-Удэ исчезла скульптура зайцев, которая находилась во дворе по ул. Жердева, 44. Эта скульптура была установлена управляющей компанией «Доверие», сообщили в Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья Бурятии.



Композиция зайцев была установлена два года назад. Она была выполнена из композитного материала, а не металла, как предположили пользователи соцсетей, поэтому ценности для продажи она не имеет.



- Подобная скульптура с зайчатами есть в Санкт-Петербурге, мы решили сделать что-то похожее и в нашем дворе в Улан-Удэ, - рассказал директор управляющей компании «Доверие» Олег Микулицкий. - Скульптор сделал на заказ четырёх зайчат, они долгое время радовали наших жителей, особенно нравились детям. Было такое, что жители города специально приезжали в наш двор, чтобы сделать фото с зайцами. А потом в июле текущего года две фигурки были похищены, две оставшиеся мы сразу демонтировали, чтобы и их не украли.



Ночью неизвестные похитили двух зайчат, которые были приварены к лавочке, крепёж срезали. Кроме того, во дворе были установлены камеры, но воры основательно готовились, и отвернули камеры, чтобы не попасть в объектив.



В вайбер-чатах управляющей компании публиковали сообщения с просьбой вернуть зайцев, так как они не имеют ценности, но были очень дороги местным жителям. Летом управляющая организация планирует снова заказать изготовление копии недостающих зайчат, так как они очень полюбились горожанам, в связи с этим просит граждан бережнее относиться к скульптурам и не совершать кражи.

