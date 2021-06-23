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Житель Бурятии стащил колонку на глазах её владельца

Житель Бурятии стащил колонку на глазах её владельца
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Грабителя поймали росгвардейцы

Житель Тарбагатая ранним утром пришёл к своему знакомому, пока он спал. Мужчина заметил музыкальную колонку и начал отсоединять её от зарядного устройства. В этот момент хозяин дома проснулся и окликнул гостя, однако он убежал с чужой техникой.

Потерпевший отправился искать этого мужчину, но после безуспешных поисков обратился к дежурившему наряду вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по месту жительства.

Задержанный, 40-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Там мужчина рассказал, что продал колонку соседу за 500 рублей, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело, материальный ущерб составил две тысячи рублей, сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
грабеж Росгвардия
 
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