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В Улан-Удэ два ручья выходили из берегов

В Улан-Удэ два ручья выходили из берегов
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ, из архива
Байдонов ключ разливается чуть ли не ежегодно

В новогодние выходные вышли из берегов два ручья – Байдонов ключ в микрорайоне Забайкальский и Половинка в микрорайоне Мостовой.

Байдонов ключ протекает рядом с СНТ «Тепловик» и микрорайоном Забайкальский. Ключ не замерзает даже в сильные морозы, при этом меняет привычное русло и каждый год создаёт угрозу подтопления надворных построек. Земельные участки в зоне подтопления Байдонова ключа выдали ещё в советское время Тарбагатайским райисполкомом.

В этом году Байдонов ключ также разлился на участки. Для снижения напора ручья поисково-спасательная служба провела углубительные работы. Сейчас ситуация находится на контроле, сообщил замначальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Ручей Половинка подтопил дорогу, но сейчас автомобили уже могут проехать. Угрозы подтопления жилых домов нет. По словам Дмитрия Фёдорова, работа усложняется тем, что этот участок ручья проходит под железной дорогой. В случае ухудшения ситуации будет привлекаться траншеекопатель - полковая землеройная машина (автомобиль ПЗМ).


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