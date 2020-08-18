В Бурятии мать пропила «путинские» выплаты на детей

Трое детей жили без присмотра и плохо питались



Неравнодушный житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии забил тревогу по поводу своих неблагополучных многодетных соседей. Сигналом занялась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Мужчина сообщил, что мать троих детей, получив «путинские» выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, ушла в запой на месяц. Детей она бросила без присмотра и нормального питания.



По ходатайству Юлии Жамбаловой на место выехали сотрудники органа опеки и попечительства администрации Джидинского района, отдела социальной защиты населения, а также инспектор по делам несовершеннолетних.



- В ходе проверки, действительно, подтвердился факт нахождения соседки в состоянии алкогольного опьянения. В доме присутствовали посторонние лица. Дети были на прогулке. Санитарно-гигиеническое состояние оценено проверяющими как неудовлетворительное. Кухонная утварь грязная, продукты питания в ограниченном количестве, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



В отношении нерадивой матери составлен протокол об административном правонарушении.



Впрочем, при повторном посещении данной семьи, женщина убралась дома, купила продукты и была трезвой.



- По другим соседям, также имеющим троих детей, следов распития алкогольных напитков не выявлено. На полученные единовременные пособия семья приобрела четыре евроокна, один велосипед, продукты питания и детскую одежду, - отмечают в аппарате бурятского омбудсмена.





