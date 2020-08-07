В Иркутске двое мужчин с ножом напали на таксиста

Они забрали ювелирные изделия и требовали деньги



В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя службы такси.



Вечером мужчине позвонила знакомая с просьбой о помощи. Как только он приехал, во дворе дома по улице Советская к нему подошли двое неизвестных. Силой они отобрали у водителя ювелирные изделия, под угрозой ножа потребовали 50 тысяч рублей.



В полицию обратилась супруга потерпевшего. Полиция задержала двух местных жителей, 34 и 36 лет. Один из них дважды привлекался к уголовной ответственности, а в июле 2019 года освободился из мест лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





