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В Бурятии подожгли квартиру

В Бурятии подожгли квартиру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Баргузине

Вечером 24 июля в селе Баргузин в Бурятии произошёл пожар в частично эксплуатируемом двухэтажном доме. На момент прибытия пожарных горела дверь квартиры на втором этаже.

Благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать перехода огня на конструкции здания. Оказалась лишь повреждена дверь.

Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар Поджог
 
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