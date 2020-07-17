В Бурятии «чёрный» лесоруб выплатил 673 тысячи рублей

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина с сообщниками вырубил лес в Кабанском районе



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя посёлка Каменск 673 тысячи рублей ущерба, причинённого лесному хозяйству в результате незаконной рубки деревьев.



Мужчина вместе с двумя своими сообщниками незаконно вырубил деревья на территории Каменского участкового лесничества Кабанского района. За совершённое экологическое преступление лесорубы попали на скамью подсудимых. После уголовного разбирательства агентство лесного хозяйства обратилось в суд за взысканием материального ущерба.



Приставы обратили взыскание на зарплату и денежные средства должника, находящиеся на расчётных счетах в банках. Также приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы страны и запрете регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества.



- В результате принятые меры принудительного характера побудили должника уплатить сумму причиненного ущерба в полном объеме. На сегодняшний день 673 тыс. руб. перечислены на счёт республиканского агентства лесного хозяйства. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику предстоит выплатить сумму исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

