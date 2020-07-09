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Житель Бурятии нашёл в лесу ружьё во время заготовки веников

Житель Бурятии нашёл в лесу ружьё во время заготовки веников
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина сдал оружие в Росгвардию

В посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии росгвардейцы заметили в салоне проезжающего мимо автомобиля предмет, похожий на оружие. Они остановили машину для проверки, и автомобилист рассказал, что ружьё с патронами нашёл случайно и не знает, что с ним делать.

Со слов мужчины, гладкоствольное двуствольное ружьё 16 калибра и патронташ с восемью патронами он обнаружил в лесу во время заготовки берёзовых веников.

Росгвардейцы проинформировали мужчину о приёме от населения незаконно хранящихся либо найденных средств вооружения на возмездной основе и сопроводили в лицензионно-разрешительное подразделение для оформления документов.

- Мы изъяли незарегистрированное ружье и оформили все необходимые документы. В ближайшее время по результатам проверки будет решён вопрос о выплате денежного вознаграждения, в размере 5 тысяч рублей – пояснил инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы лейтенант полиции Иван Субботин.


Как сообщал «Байкал-Daily», в июне житель Бурятии добровольно сдал двуствольное ружьё, которое нашёл в подполье дома умершего деда.


оружие Росгвардия
 
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