Житель Бурятии нашёл в лесу ружьё во время заготовки веников

- Мы изъяли незарегистрированное ружье и оформили все необходимые документы. В ближайшее время по результатам проверки будет решён вопрос о выплате денежного вознаграждения, в размере 5 тысяч рублей – пояснил инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы лейтенант полиции Иван Субботин.

Читают сейчас