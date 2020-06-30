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Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта

Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина добровольно сдал ружьё росгвардейцам

Вчера в Хоринском районе Бурятии мужчина добровольно сдал двуствольное ружьё сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие 16 калибра, 1965 года выпуска, местный житель обнаружил во время ремонта в подполье дома своего умершего деда. О том, что за добровольную сдачу оружия можно получить плату, мужчине рассказал сосед-охотник.

С начала года жители республики добровольно сдали 28 единиц оружия и свыше 1000 боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ещё несколько жителей Бурятии нашли ружья и патроны во время уборки и добровольно сдали их.

Справка:

В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 2500 до 5 000 рублей в зависимости от вида и исправности оружия.


оружие Росгвардия
 
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