Мужчина добровольно сдал ружьё росгвардейцам
Вчера в Хоринском районе Бурятии мужчина добровольно сдал двуствольное ружьё сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие 16 калибра, 1965 года выпуска, местный житель обнаружил во время ремонта в подполье дома своего умершего деда. О том, что за добровольную сдачу оружия можно получить плату, мужчине рассказал сосед-охотник.
С начала года жители республики добровольно сдали 28 единиц оружия и свыше 1000 боеприпасов, находящихся в незаконном обороте, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ещё несколько жителей Бурятии нашли ружья и патроны во время уборки и добровольно сдали их.
Справка:
В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 2500 до 5 000 рублей в зависимости от вида и исправности оружия.
Житель Бурятии нашёл двустволку во время ремонта
Общество, Фото:
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