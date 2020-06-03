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Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Братске

Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Братске
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

В поезде сообщением «Тайшет – Нерюнгри» 32-летний житель Кемеровской области распивал спиртные напитки. В Братске его заметили сотрудники транспортной полиции. Чтобы избежать ответственности за употребление алкоголя в запрещённых местах, мужчина попытался подкупить полицейских. Он предложил им четыре тысячи рублей.

За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
покушение на дачу взятки должностному лицу
 
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