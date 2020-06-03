Возбуждено уголовное дело
В поезде сообщением «Тайшет – Нерюнгри» 32-летний житель Кемеровской области распивал спиртные напитки. В Братске его заметили сотрудники транспортной полиции. Чтобы избежать ответственности за употребление алкоголя в запрещённых местах, мужчина попытался подкупить полицейских. Он предложил им четыре тысячи рублей.
За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до года, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Братске
Происшествия, Фото:
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