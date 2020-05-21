В Улан-Удэ девушку выбросили с балкона

Полиция проводит проверку



Сегодня в Улан-Удэ на Саянах мужчина скинул девушку с балкона.



- На Саянах какой-то отморозок выкинул девушку с балкона. Видимо, хотел убить, - поделился пользователь в паблике «Аноним 03»



В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что, действительно, сегодня ночью в республиканскую больницу поступила 20-летняя девушка с телесными повреждениями.



- В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего, - добавили в пресс-службе министерства внутренних дел.

