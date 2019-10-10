Улан-удэнцы почувствовали землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на Байкале



Сегодня в первом часу дня многие улан-удэнцы почувствовали землетрясение. Об этом сообщили как жители центра города, так и, например, 40-х кварталов.



- Толчок был ощутимый. Даже монитор закачался, - поделился житель улицы Борсоева.



Согласно информации Байкальского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение произошло на Байкале. Эпицентр находился в 15 км восточнее посёлка Большое Голоустное Иркутского района.



- Магнитуда составила 3,7, энергетический класс 11,6. Разрушений, пострадавших нет, - сообщают специалисты.

