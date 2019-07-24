Водитель был госпитализирован
Накануне около 7 часов вечера в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП.
43-летний водитель «УАЗ-330302», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», на 34 км не справился с управлением. Водитель совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в Банутовскую центральную районную больницу.
У мужчины не было водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля пьяный лихач едва не передавил отдыхающих на пляже Байкала в Горячинске.
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
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