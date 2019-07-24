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В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП

В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 
Водитель был госпитализирован

Накануне около 7 часов вечера в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП.

43-летний водитель «УАЗ-330302», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», на 34 км не справился с управлением. Водитель совершил опрокидывание.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в Банутовскую центральную районную больницу.

У мужчины не было водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июля пьяный лихач едва не передавил отдыхающих на пляже Байкала в Горячинске.

ДТП
 
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