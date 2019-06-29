В Улан-Удэ потоками воды с моста повредило машины













Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 29 Июн 2019 в 12:37 PDT



Как выяснил «Байкал-Daily», автомобили получили значительный ущерб. Салоны оказались залиты водой по сидения.



У Honda C-RV вмятины на крыше, капоте, сломан ветровик. Потоки воды, падавшие сверху, были столь сильны, что вырвало номерной знак. Он тут уже уплыл по дороге, превратившейся в «реку». Как выяснил «Байкал-Daily», автомобили получили значительный ущерб. Салоны оказались залиты водой по сидения.У Honda C-RV вмятины на крыше, капоте, сломан ветровик. Потоки воды, падавшие сверху, были столь сильны, что вырвало номерной знак. Он тут уже уплыл по дороге, превратившейся в «реку».









































Весь в воде проспект Строителей.























Тонул Мелькомбинат.













Жители 47-го квартала шутят про то, что подъезда нужно плыть.

































Работают 62 человек



По состоянию на 17 часов, в Улан-Удэ выпало 30 мм осадков в течение 30 минут. Подтоплены низменные участки города.



- Работают все коммунальные службы города, привлекаемые силы и средства: ОАО «Улан-Удэ Энерго», управление по ЧС Улан-Удэ, ООО «Байкальские коммунальные системы» аварийно-восстановительная бригада, МУП «Водоканал», комитет городского хозяйства. Всего задействовано 62 человека и 28 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

