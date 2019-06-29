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В Улан-Удэ потоками воды с моста повредило машины

В Улан-Удэ потоками воды с моста повредило машины
Происшествия, 
Подробнее о том, как улан-удэнские улицы «тонули» после ливня. ФОТО, ВИДЕО 

Как сообщал «Байкал-Daily», днём в субботу на Улан-Удэ обрушился сильный ливень, местами прошёл град. Парковка напротив входа в Центральный рынок, расположенная под дорожной развязкой, превратилась в бушующий водопад. Огромная масса воды с высоты обрушилась на машины внизу. 






Как выяснил «Байкал-Daily», автомобили получили значительный ущерб. Салоны оказались залиты водой по сидения.

У Honda C-RV вмятины на крыше, капоте, сломан ветровик. Потоки воды, падавшие сверху, были столь сильны, что вырвало номерной знак. Он тут уже уплыл по дороге, превратившейся в «реку». 




Владельцы автомобиля припарковались под мостом всего полчаса назад до ЧП. Они повели ребёнка в развлекательный центр на Балтахинова. Когда развернулось бедствие, водитель с трудом пробрался к машине, кое-как завёл её и отогнал от «водопада».

После того, как машину спасли от более серьёзного ущерба, она окончательно заглохла. Из печки до сих пор выливается вода. Все рядом стоявшие машины также залиты. Кому предъявлять ущерб, непонятно. Владельцы обратились в ГИБДД, но там им помочь по данному вопросу не смогли.





Сам автомобилист рассказывает: повезло, что на крыше стояло покрытие для перевозки детского велосипеда. Оно спасло машину от повреждений крыши. 




Улицы Улан-Удэ после ливня превратились в непроходимое испытание для пешеходов. Крупные проблемы испытали и автомобилисты. Ливневые канализации, очевидно, с таким потоком воды не справлялись. «Не ехали, а плыли», - делятся водители.

В частности, размыло дороги в микрорайоне Восточный.




Весь в воде проспект Строителей.






Тонул Мелькомбинат.




Жители 47-го квартала шутят про то, что подъезда нужно плыть. 





По всему городу сегодня фиксируются гидроудары (попадание воды в мотор, что выводит его из строя) автомобилей. Две машины пострадали от гидроудара в 18-м квартале. 








Работают 62 человек

По состоянию на 17 часов, в Улан-Удэ выпало 30 мм осадков в течение 30 минут. Подтоплены низменные участки города.

- Работают все коммунальные службы города, привлекаемые силы и средства: ОАО «Улан-Удэ Энерго», управление по ЧС Улан-Удэ, ООО «Байкальские коммунальные системы» аварийно-восстановительная бригада, МУП «Водоканал», комитет городского хозяйства. Всего задействовано 62 человека и 28 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
автомобили дожди
 
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