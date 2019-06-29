Улан-Удэ засыпало градом

























Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 29 Июн 2019 в 12:37 PDT











Град идёт в Улан-Удэ уже второй день. Накануне о побитых дачных посадках сообщали жители частного сектора. Град идёт в Улан-Удэ уже второй день. Накануне о побитых дачных посадках сообщали жители частного сектора.









Посмотреть эту публикацию в Instagram Поселье, как там Ваш урожай? Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 28 Июн 2019 в 3:36 PDT



Дожди заливают Бурятию уже несколько недель. Режим ЧС



Улан-удэнцы, особенно старожилы, которые помнят наводнения 1973 года и 1993 года, когда в центре города и на Левом берегу можно было пробраться только на лодках, боятся повторения. Цикл наводнений, поясняют учёные, составляет в среднем 20 лет. В последний раз «большая вода» пришла в Улан-Удэ 26 лет назад, значит, в этом году вероятность крайне высока.



Последствия для Левобережья могут быть катастрофичны.



- Если придёт такой же паводок, Улан-Удэ смоет, -









Дожди заливают Бурятию уже несколько недель. Режим ЧС введён в Баргузинском, Курумканском и Окинском районах , где размыло дороги и подъездные пути к мостам. Сильное наводнение в соседней Иркутской области – спасатели снимают людей с крыш, затоплены дома в частном секторе, а многоэтажки частично скрыты под водой.Улан-удэнцы, особенно старожилы, которые помнят наводнения 1973 года и 1993 года, когда в центре города и на Левом берегу можно было пробраться только на лодках, боятся повторения. Цикл наводнений, поясняют учёные, составляет в среднем 20 лет. В последний раз «большая вода» пришла в Улан-Удэ 26 лет назад, значит, в этом году вероятность крайне высока.Последствия для Левобережья могут быть катастрофичны.- Если придёт такой же паводок, Улан-Удэ смоет, - ранее заявлял известный учёный Арнольд Тулохонов. - Если ударная волна придёт, она пойдёт не по протокам, а плоскостью по Левому Берегу.

В Улан-Удэ относительное тепло утром сменилось днём 29 июня резкой непогодой. Почти во всём городе прошли ливни, местами они сопровождались градом.- Сильный град был в центре города, на Виадуке. Размер града был достаточно крупным, меньше, чем куриное яйцо, но всё же большой, - рассказал улан-удэнец.Ливень стеной и град прошёл в кварталах. «Дождь стеной, аж видимость ухудшилась», - делятся впечатлениями местные жители.Дороги мигом превратились в «реки».- Мы не ехали, а буквально плыли, - рассказал житель ПОШ.Дорожная развязка возле Центрального рынка превратилась в «ниагарский водопад», как его метко назвали пользователи. На машины под мостом хлынули огромные потоки воды.