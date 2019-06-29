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Улан-Удэ засыпало градом

Улан-Удэ засыпало градом
Происшествия, 
Сильная гроза с градом вновь превратила улицы в «реки»

В Улан-Удэ относительное тепло утром сменилось днём 29 июня резкой непогодой. Почти во всём городе прошли ливни, местами они сопровождались градом.

- Сильный град был в центре города, на Виадуке. Размер града был достаточно крупным, меньше, чем куриное яйцо, но всё же большой, - рассказал улан-удэнец.




Ливень стеной и град прошёл в кварталах. «Дождь стеной, аж видимость ухудшилась», - делятся впечатлениями местные жители.




Дороги мигом превратились в «реки».

- Мы не ехали, а буквально плыли, - рассказал житель ПОШ.

Дорожная развязка возле Центрального рынка превратилась в «ниагарский водопад», как его метко назвали пользователи. На машины под мостом хлынули огромные потоки воды. 








Град идёт в Улан-Удэ уже второй день. Накануне о побитых дачных посадках сообщали жители частного сектора. 




Дожди заливают Бурятию уже несколько недель. Режим ЧС введён в Баргузинском, Курумканском и Окинском районах, где размыло дороги и подъездные пути к мостам. Сильное наводнение в соседней Иркутской области – спасатели снимают людей с крыш, затоплены дома в частном секторе, а многоэтажки частично скрыты под водой.

Улан-удэнцы, особенно старожилы, которые помнят наводнения 1973 года и 1993 года, когда в центре города и на Левом берегу можно было пробраться только на лодках, боятся повторения. Цикл наводнений, поясняют учёные, составляет в среднем 20 лет. В последний раз «большая вода» пришла в Улан-Удэ 26 лет назад, значит, в этом году вероятность крайне высока.

Последствия для Левобережья могут быть катастрофичны.

- Если придёт такой же паводок, Улан-Удэ смоет, - ранее заявлял известный учёный Арнольд Тулохонов. - Если ударная волна придёт, она пойдёт не по протокам, а плоскостью по Левому Берегу.




град дожди
 
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