Мужчина погиб на пожаре в своём доме
Вчера мужчина погиб на пожаре в двухквартирном жилом доме по улице Дальнегурульбинская в Улан-Удэ. Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы в 23.20 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Пожарные в ходе разведки помещений обнаружили и вынесли на свежий воздух хозяина дома. Несмотря на все реанимационные мероприятия, мужчину не удалось спасти.
Пожар был ликвидирован через 10 минут. В квартире выгорела спальная комната и зал на общей площади 21 кв.м.
– В ходе дознания установлено, что очаг пожара находился в спальне квартиры. На данный момент по факту пожара проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении, – сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Дмитрий Брянский
В тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 16 человек личного состава.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 24 пожара, большинство, из которых все также остаются загорания мусора и сухой растительности.
Аналогичный случай произошёл ночью 2 июня в селе Цакир Закаменского района, где на пожаре погиб мужчина.
Улан-удэнец погиб из-за сигареты
Происшествия, Фото:
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