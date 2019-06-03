Его тело нашли пожарные
2 июня в селе Цакир Закаменского района Бурятии на пожаре нашли тело мужчины.
- На момент прибытия первого подразделения горела стена дома со стороны веранды. Начальник пожарной части №41 в кухне на полу обнаружил тело хозяина дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причина смерти мужчины устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первый день лета в Бурятии произошло несколько пожаров, три из них оставили семьи без крова.
Житель Бурятии погиб на пожаре в собственной кухне
Происшествия, Фото:
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