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Житель Бурятии погиб на пожаре в собственной кухне

Житель Бурятии погиб на пожаре в собственной кухне
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его тело нашли пожарные

2 июня в селе Цакир Закаменского района Бурятии на пожаре нашли тело мужчины.

- На момент прибытия первого подразделения горела стена дома со стороны веранды. Начальник пожарной части №41 в кухне на полу обнаружил тело хозяина дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина смерти мужчины устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в первый день лета в Бурятии произошло несколько пожаров, три из них оставили семьи без крова.
пожар смерть
 
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