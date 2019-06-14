Алексею Сапожникову присвоено высшее специальное звание - «генерал-майор полиции»
11 июня начальнику управления Росгвардии по Иркутской области Алексею Сапожникову присвоено высшее специальное звание «генерал-майор полиции». Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.
Генеральские погоны в торжественной обстановке вручил Алексею Сапожникову заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России генерал майор полиции Олег Якушев.
- Вы вносите большой вклад в дело поддержания мира и правопорядка на территории Приангарья и страны в целом. Поздравляю вас с присвоением высшего специального звания - «генерал-майор полиции» и желаю вам дальнейших успехов, - сказал Олег Якушев.
Справка:
Алексей Сапожников родился 18 августа 1974 года в посёлке Вершино-Шахтаминский Читинской области. Трудовой путь в органах внутренних дел начал в 1996 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы ОБДПС УВД Читинской области. С 2011 года возглавлял управление вневедомственной охраны УМВД России по Забайкальскому краю. В 2016 году Алексей Сапожников был назначен на должность начальника управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Указом президента от 10 сентября 2017 года полковник полиции Сапожников назначен начальником управления Росгвардии по Иркутской области.
Начальнику иркутской Росгвардии присвоили генеральское звание
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