В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса



3 апреля в Бурятии состоялось торжественное открытие регионального этапа VII всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2024» на базе специальной коррекционной школы №2 г. Улан-Удэ. В этом году в мероприятии принимают участие 15 педагогов из образовательных организаций разных районов республики. 5 участников – в номинации «Логопед года», 10 участников – в «Дефектолог года».



Педагогам предстоит провести 3 насыщенных конкурсных дня, где они смогут продемонстрировать своё профессиональное мастерство. Вчера конкурсанты продемонстрировали образовательные коррекционно-развивающие технологии (методы, эффективные приёмы) в рамках первого конкурсного испытания «Мастер-класс». Сегодня на базе разных специальных коррекционных школ Улан-Удэ педагоги проводят открытое групповое занятие или урок с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).



Завершающим конкурсным заданием станет «Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании». Участникам необходимо будет разобраться в кейсах, включающих типовые, нестандартные и проблемные ситуации обучения лиц с ОВЗ (диагностика, психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений).



После завершения всех конкурсных испытаний, завтра, 5 марта, станут известны имена победителей, -сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



