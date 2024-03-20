Ходьба по снегу им не понравилась
18 марта в Забайкалье государственный инспектор Сохондинского заповедника Алексей Ильюк во время очередного патрулирования заповедной территории вверх по реке Агуца до Ларионова ключа обнаружил на старой лыжне после зимних маршрутных учётов свежие следы медведя.
- Ходьба по снегу медведю явно не понравилась, судя по тому, что он дважды на ней упал, оставив на лыжне хорошие вмятины. Косолапый свернул на увал, где нет снега, и стал обследовать пни, переворачивая их в поисках пищи, - прокомментировал инспектор.
Судя по отпечаткам лап, медведю где-то около трёх лет. Также на свежем снегу были обнаружены следы рыси и росомахи, сообщили в заповеднике.
В заповеднике Забайкалья проснулись медведи
Общество, Фото:
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