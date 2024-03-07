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В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей

В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России

В настоящее время министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатываются методические рекомендации, в том числе по внедрению электронного сертификата для многодетных семей. После издания рекомендаций в Бурятии будет проведена работа с нормативными правовыми актами республики по их приведению в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщает министерство соцзащиты РБ.

- Электронный сертификат — это один из способов получения государственной поддержки. Сегодня такие сертификаты предоставляются посредством портала государственных и муниципальных услуг на технические средства реабилитации для инвалидов, ветеранов и пострадавших на производстве, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - То есть в последующем появится возможность у многодетных семей, которые стоят на учёте в органах социальной защиты населения, в личном кабинете через портал госуслуг получить электронные удостоверения многодетной семьи. В удостоверении есть QR код, который содержит всю необходимую информацию о семье и который нужно будет скачать себе на электронный носитель, например, смартфон. Это и будет являться аналогом бумажного удостоверения.

По данным республиканского ведомства, на 1 марта 2024 года ежемесячную денежную выплату на детей из многодетных семей получают 19 969 семей на 62 872 ребёнка.

Бурятия многодетные семьи

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