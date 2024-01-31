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В Улан-Удэ поздравили со столетием ветерана

В Улан-Удэ поздравили со столетием ветерана
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Сотый день рождения отпраздновала Антонина Крицкая

30 января свой вековой юбилей отметила жительница Железнодорожного района Улан-Удэ Антонина Ильинична Крицкая. Поздравить со столетием ветерана пришли представители Улан-Удэнского горсовета, районной администрации и Народного Хурала.

Антонина Ильинична родилась 30 января 1924 года. К началу войны в 1941 году ей исполнилось 17 лет. В числе многих девушек и ребят военной поры Антонина поступила в железнодорожное училище. Закончив учёбу, Антонина Ильинична в 1943 году устроилась работать на станцию Улан-Удэ. В 1944 году девушка была откомандирована в военный отряд № 32.

- Это спецформирование было отправлено в Прибалтику, где Антонина Ильинична работала дежурной по станции. Тяжёлый труд железнодорожницы значительно осложнялся войной, когда каждая рабочая смена сопровождался грохотом снарядов и разрушениями пути. Приходилось и не только обеспечивать пропуск поездов, но и восстанавливать разрушенные железнодорожные пути и вагоны, - сообщили в пресс-службе горсовета.

Гостей встретили родственники именинницы. Всего у ветерана трое детей, сын и две дочери, трое внуков и девять правнуков.
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