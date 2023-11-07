Хореографический коллектив также стал лучшим во многих номинациях
В Казахстане прошёл международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Огни Байтерека». Главный приз фестиваля – гран-при – завоевала школа танца Татьяны Валиевой «Байкал Идель» из Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии, образцовый хореографический коллектив стал лауреатом I степени в следующих номинациях:
- «Стилизованный народный танец» дуэт, III возрастная группа (11-14 лет);
- «Эстрадный танец» трио, III возрастная группа (11-14 лет);
- «Народный танец» ансамбль, IV возрастная группа (15-20 лет);
- «Современная хореография» ансамбль, IV возрастная группа (15-20 лет);
- «Авторская балетмейстерская работа» ансамбль, V возрастная группа (смешанная 11-16 лет);
- «Народный танец» ансамбль, V возрастная группа (смешанная 11-16 лет);
- «Эстрадный танец» ансамбль, V возрастная группа (смешанная 11-16 лет);
- «Детский танец» ансамбль, II возрастная группа (8-10 лет);
- «Народный танец» ансамбль, ІІІ возрастная группа (11-14 лет).
А также он выиграл:
- специальный приз чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина;
- специальный приз «За лучшую балетмейстерскую работу» - постановка «Цветок Жасмина», за «Лучшую репетиторскую работу».
И, наконец, «Байкал Идель» завоевал гран-при международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Огни Байтерека».
Школа танца из Улан-Удэ выиграла гран-при в Казахстане
Общество, Фото:
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