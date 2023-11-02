Большинство жителей центра Улан-Удэ выбирают равнозначное жильё

Деньги, равнозначное жильё, или улучшенная квартира с доплатой. Большинство жителей центра Улан-Удэ выбирают второй вариант переселения



Три способа переселения на выбор жителям центральной части Улан-Удэ предлагает правительство Бурятии. Для подавляющего большинства самый приемлемый вариант – второй. Он подразумевает собой обмен на жильё, равнозначное по своей площади. Напомним, в скором времени центр Улан-Удэ ждут большие изменения в связи с реализацией проекта «Комплексное развитие территорий». Имя застройщика, который приступит к строительству нового квартала станет известно уже 14 ноября. В адресную программу проекта попали как аварийные дома, так и просто устаревшее жилье. Сейчас идёт активная подготовка к предстоящему расселению, жителей знакомят и информируют о всех деталях проекта.



Накануне управление комплексного развития территорий провели встречу с жителями аварийных домов, которые включены в проект КРТ и рассказали на какие гарантии они могут рассчитывать. Таких домов в границах будущей застройки 33. Первый способ переселения, который предлагают жильцам- получить денежную компенсацию взамен своих квартир. Процедура будет выглядеть следующим образом.



- Необходимо будет привлечь независимую компанию, которая имеет лицензию. Фирма оценит, сколько стоит квартира, сколько стоят места общего пользования, то есть коридоры, кухни и прочее. Плюс оценивается земельный участок и взамен предоставляется денежная компенсация, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.



Второй способ - предоставление жилья такой же квадратуры. Как показывает практика, новая квартира площадью выходит даже больше за счёт нежилых помещений. Именно этот вариант больше подходит многим жителям.



- Сейчас я живу в коммуналке, 14 квадратов комната. У меня печное отопление, все удобства во дворе. Взамен своей квартиры я бы хотел получить равнозначное жильё. Единственное условие- остаться жить в центре города, - поделился житель Улан-Удэ.



И третий вариант – покупка большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой, в том числе за счёт жилищных субсидий, социальных выплат и материнского капитала.



Окончательный выбор в пользу того или иного способа переселения, граждане сделают, когда будет определен застройщик. Сразу после того, как фирма выиграет торги, начнётся разработка проекта планировки будущего квартала. Сейчас старая застройка занимает порядка 35 тысяч квадратов. По планам, на их месте будет возведено почти 200 тысяч квадратных метров жилья, а также школа, детские сады, межвузовский кампус, национальный музей и театр «Байкал».



