В республике проходит фестиваль студенческого спорта
В Бурятии дан старт фестивалю студенческого спорта. Уже определились победители по мини-футболу. Состязания прошли в первый день фестиваля.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, игроки команды Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова продемонстрировали высокую игровую тактику и отличные спортивные навыки. Они и возглавили турнирную таблицу турнира по мини-футболу. Второе место за сборной Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Показал свою силу и умение работать в команде Бурятский республиканский педагогический колледж. Как итог, у них третье место.
Фестиваль продлится до середины ноября. За это время студентам высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия предстоит соперничество в баскетболе, волейболе, шахматам и настольном теннисе.
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Студенты Бурятии определили сильнейших в мини-футболе
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