В Улан-Удэ завершается 3-й этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В Улан-Удэ завершена приёмка работ по реализации трёхлетнего муниципального контракта по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). На улицах города появилось 77 умных светофоров, запущен центр обработки данных (ЦОД) ИТС, который стал единой платформой управления городским дорожным движением.- Интеллектуальная транспортная система является важнейшей составляющей умных городов. Для жителей нашего города ввод в эксплуатацию ИТС позволит организовать более безопасное движение на дорогах. Теперь есть возможность полноценного наблюдения за дорожной обстановкой, управления ею. Можно дистанционно сокращать или увеличивать время работы красного и зеленого сигналов светофоров, что в часы пик поможет уланудэнцам быстрее доехать на работу и домой, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Работы по внедрению ИТС проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ». Подрядной организацией является компания «Ростелеком».- В рамках проекта на светофорах установлены контроллеры для управления режимами регулирования, подключены датчики мониторинга транспортных потоков и установлены обзорные камеры видеонаблюдения за дорожной обстановкой. Новое оборудование, программы и надежные каналы связи позволяют оперативно, в разы быстрее реагировать и корректировать режимы работы светофоров, - рассказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Улан-Удэ Юрий Ткачёв.Датчики, установленные на светофорах, определяют тип автомобиля: легковой или грузовой, его государственный номер, фиксируют скорость движения машин, их количество на полосах. Данные с датчиков и видеокамер в онлайн-режиме передаются сотрудникам улан-удэнского ЦОДа ИТС. Информационная система позволяет координировать работу нескольких светофорных объектов в группе. Такой режим работы ведется на улицах Бабушкина, Боевой, Борсоева, Дорожной, Иволгинской, Лимонова, Николая Петрова, Смолина, Ключевской.На базе центра управления ИТС ведется мониторинг общественного транспорта в онлайн-режиме, посредством технологий ГЛОНАСС. Благодаря знанию местоположения каждой подвижной единицы общественного транспорта стало возможным рассчитывать время прибытия на автобусную или трамвайную остановку. Данные передаются на общедоступные системы, например, 2ГИС, приложение в мобильном телефоне «Умный транспорт» (0+) и портал its03.ru, а также на информационное табло на остановках.Отметим, что в Улан-Удэ с 2024 по 2026 годы планируется дальнейшая модернизация светофорных объектов, установка модуля диспетчерского управления ИТС в условиях чрезвычайных ситуаций, который предназначен для анализа изображений, поступающих от камер видеонаблюдения и выявления инцидентов, возникающих на улично-дорожной сети. Кроме того, будут установлен модуль управления дорожными работами (МУДР), который предназначен для автоматизации деятельности сотрудников служб, содержания дорог в части диспетчерского управления транспортом по эффективному использованию, а также станции метеомониторинга. Такие станции позволят получать данные о метеорологической обстановке, а также параметрах окружающей среды, в том числе в режиме реального времени.