В Улан-Удэ ушёл из жизни выдающийся муниципальный руководитель

Не стало Анатолия Прейзнера

В Улан-Удэ скончался бывший исполняющий обязанности мэра города, многолетний заместитель мэра города по коммунальному хозяйству Анатолий Прейзнер. Ему было 79 лет.

Анатолий Прейзнер – почётный гражданин города Улан-Удэ. Он родился в 1944 году в г. Бердичев Украинской СССР. Но весь его жизненный и трудовой путь связан с городом Улан-Удэ. С 1966 по 1977 год работал в комсомольских и пар­тийных органах столицы Бурятии. С 1977 по 1985 год - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. С 1992 по 2002 год - первый заместитель главы администрации города - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства.

После того, как в конце 1996 года был отстранён от должности всенародно избранный мэр Улан-Удэ Валерий Шаповалов, Анатолий Прейзнер с января 1997 по март 1998 года исполнял обязанности главы администрации города. Он имел возможность идти на выборы, но отказался. В итоге мэром в 1998 году выбрали Геннадия Айдаева.

За время руководства Анатолия Прейзнера Городское производствен­ное управление жилищно-коммунального хозяйства значительно улучшило работу. Созданы три жилищно-эксплуатационных треста, аварийная и автотранспортная службы, ремонтно-строительный участок, лифтовая служба, лаборатория научной организации труда, шесть кооперативов по оказанию платных услуг. Непосредственно под руководством Прейзнера была подготовлена реформа жилищно-коммунально­го хозяйства в городе, создана служба по начислению субсидий населению, внедрена плата за найм жилья.

При его активном участии введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как мосты че­рез Селенгу и Уду, высотная гостиница «Бурятия», автомобильная дорога «Проходная ЛВРЗ - Стрелка», водовод на ТЭЦ-2, канализационный коллектор Юго-Восточного микрорайона, I очередь тепломагистрали № 6, центральная тепловая подстанция п. Заречный, осуществлена реконструкция ТЭЦ-1. Под постоянным его контролем находились вопросы по передаче ведомственного жилья и объектов комму­нального хозяйства в муниципальную собственность.

«Байкал-Daily» выражает соболезнования близким и друзьям Анатолия Григорьевича Прейзнера.