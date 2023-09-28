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В Улан-Удэ развернётся фестиваль в честь балерины Бурятии

В Улан-Удэ развернётся фестиваль в честь балерины Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году мероприятие приурочено к празднованию столетия республики

С 1 по 5 ноября в Улан-Удэ пройдёт фестиваль в честь Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Его проведут в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.

- Народная артистка СССР Лариса Сахьянова и народный артист РСФСР Пётр Абашеев по праву считаются основоположниками бурятской балетной школы. При них в Улан-Удэ было открыто хореографическое училище в 1961 году. А сегодня Бурятский хореографический колледж носит имя самой известной балетной пары республики, - сообщает пресс-служба оперного театра.

Фестиваль в честь знаменитых артистов проводится раз в 5 лет. Ожидается, что участие в нём примут ведущие солисты из Большого театра, музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета, из Мариинского театра, Кремлёвского балета, приедут гости из Якутии и Красноярска.

Возрастное ограничение: 6+.
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