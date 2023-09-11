Они попросят духов о благополучной зиме
В эту субботу, 16 сентября, представители местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри» устроят осенний тайлган, посвящённый закрытию «небесных врат». Он начнётся в 11 часов утра.
- После летнего периода, когда начинается угасание природы, божества вступают в зимний. Тэнгрины погрузятся в сон и он продлится до следующего пробуждения природы, когда небесные врата откроются вновь, – рассказали на официальной странице МРОШ «ВКонтакте». – Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам и попросят их о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода.
Всех, кто придёт на тайлган, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей. С собой на обряд нужно взять белёный чай, сладости, водку, молоко, сливочное масло, два синих хадака и список с именами близких
Кроме того, следует указать свои ФИО, дату рождения и род. Священнослужители регулярно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции
Возрастное ограничение – 12+
Бурятские шаманы закроют «небесные врата»
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