Одними из героев праздника станут животноводы
Празднования республиканского Наадыма (6+) и Дня республики (6+) будут проходить в Туве в течение трёх дней – с 13 по 15 августа.
Как и раньше, основным местом празднования Наадыма выбрано местечко Тос-Булак. Главными героями и участниками праздника станут животноводы, в честь которых здесь будут проходить спортивные, культурные и профессиональные конкурсы и состязания. Среди главных мероприятий – конные скачки, выставка-ярмарка сельхозживотных, награждение чемпионов-животноводов и передовиков сельского хозяйства Тувы, республиканский конкурс юрт.
В честь Дня республики в Кызыле состоится торжественный митинг с возложением цветов к мемориалу основателя тувинской государственности Монгуша Буяна-Быдыргы и торжественное собрание в национальном театре Тувы.
Празднования завершит вечерняя молодёжная программа на площади Арата 15 августа, сообщает пресс-служба правительства Тувы.
Возрастное ограничение: 6+.
В Туве отметят праздник Наадым и День республики
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