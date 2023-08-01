01 августа

31 июля

Популярное

В Туве отметят праздник Наадым и День республики

В Туве отметят праздник Наадым и День республики
Общество, 
Одними из героев праздника станут животноводы

Празднования республиканского Наадыма (6+) и Дня республики (6+) будут проходить в Туве в течение трёх дней – с 13 по 15 августа.

Как и раньше, основным местом празднования Наадыма выбрано местечко Тос-Булак. Главными героями и участниками праздника станут животноводы, в честь которых здесь будут проходить спортивные, культурные и профессиональные конкурсы и состязания. Среди главных мероприятий – конные скачки, выставка-ярмарка сельхозживотных, награждение чемпионов-животноводов и передовиков сельского хозяйства Тувы, республиканский конкурс юрт.

В честь Дня республики в Кызыле состоится торжественный митинг с возложением цветов к мемориалу основателя тувинской государственности Монгуша Буяна-Быдыргы и торжественное собрание в национальном театре Тувы.

Празднования завершит вечерняя молодёжная программа на площади Арата 15 августа, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Возрастное ограничение: 6+.
Тува Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
В Бурятии сельчане пригрозили чиновникам прокуратурой из-за разрухи в детсаду
Общество, 01.08.2023
Они боятся, что покосившийся забор скоро упадёт прямо на ребятишек
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
В посёлке в Бурятии злые лошади кусают коров
Общество, 01.08.2023
Местные жители заявили, что агрессивные кони бродят по улицам табунами
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
В Бурятии лесники собрали 27 тонн мусора
Общество, 01.08.2023
Уборка прошла вблизи Селенгинска

В Туве отметят праздник Наадым и День республики
В Туве отметят праздник Наадым и День республики
Общество, 01.08.2023
Одними из героев праздника станут животноводы
В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы
В Забайкалье покажут двухметровый пирог в форме подковы
Общество, 31.07.2023
Его привезут на фестиваль казачества в Кыре
В районе Бурятии потребовали вернуть исчезнувший маршрут до Улан-Удэ
В районе Бурятии потребовали вернуть исчезнувший маршрут до Улан-Удэ
Общество, 31.07.2023
Местные жители вынуждены добираться в столицу республики с пересадками
В столице Бурятии родился маленький богатырь
В столице Бурятии родился маленький богатырь
Общество, 31.07.2023
Его вес перевалил за четыре килограмма
В райцентре Бурятии поздравили долгожителей
В райцентре Бурятии поздравили долгожителей
Общество, 31.07.2023
Юбилей отметили два жителя Тарбагатая
В заповеднике Забайкалья замечены первые птенцы реликтовой чайки
В заповеднике Забайкалья замечены первые птенцы реликтовой чайки
Общество, 31.07.2023
Много лет чайки не гнездились на Торейских озёрах
99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»
99-летнему ветерану вручили медаль «100 лет Республике Бурятия»
Общество, 31.07.2023
Жаргал Боролдоевич Бадмаев живёт в Джидинском районе
Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»
Баскетболисты Бурятии завоевали «Кубок мужества»
Общество, 31.07.2023
Первое место у «Лары» из Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^