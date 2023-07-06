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В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две большие свалки

В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две большие свалки
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
Одна находилась в Поселье, вторая – в Суже

В Иволгинском районе Бурятии по решению суда районная администрация убрала две несанкционированные свалки.

Одна свалка находилась в селе Поселье, её площадь составляла 1 229 квадратных метров. Вторая свалка площадью 2 259 квадратных метров была в селе Сужа.

- По иску прокурора Иволгинского района суд обязал районную администрацию устранить нарушения природоохранного законодательства и убрать несанкционированные свалки. В установленные сроки решения суда не были исполнены. Исполнительные производства были возбуждены в Иволгинском районном отделении судебных приставов, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Судебный пристав-исполнитель вручил администрации постановления о возбуждении исполнительных производств, требование о необходимости исполнения решений суда. Также пристав предупредил, что за неисполнение решения суда может наступить уголовная ответственность.

На сегодняшний день обе свалки ликвидированы полностью.


свалка судебные приставы

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