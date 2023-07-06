В пригороде Улан-Удэ ликвидировали две большие свалки

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

Одна находилась в Поселье, вторая – в Суже



В Иволгинском районе Бурятии по решению суда районная администрация убрала две несанкционированные свалки.



Одна свалка находилась в селе Поселье, её площадь составляла 1 229 квадратных метров. Вторая свалка площадью 2 259 квадратных метров была в селе Сужа.



- По иску прокурора Иволгинского района суд обязал районную администрацию устранить нарушения природоохранного законодательства и убрать несанкционированные свалки. В установленные сроки решения суда не были исполнены. Исполнительные производства были возбуждены в Иволгинском районном отделении судебных приставов, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Судебный пристав-исполнитель вручил администрации постановления о возбуждении исполнительных производств, требование о необходимости исполнения решений суда. Также пристав предупредил, что за неисполнение решения суда может наступить уголовная ответственность.



На сегодняшний день обе свалки ликвидированы полностью.





