В Бурятии начала подготовку к ВЭФ-2023

Состоялось заседание под руководством Юрия Трутнева
Подготовку к проведению VIII Восточного экономического форума обсудили на заседании совета округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В заседании принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
- У нас впереди VIII Восточный экономический форум. В этом году форум пройдёт под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Это знаковое для Дальнего Востока мероприятие, подготовку к которому необходимо начинать уже сейчас. Традиционно будем предпринимать все усилия, чтобы Восточный экономический форум отвечал на самые важные вопросы развития Дальнего Востока и всей нашей страны. Вопросов таких много. За последний год сильно изменились логистика, транспортные потоки, стала другой конструкция международного сотрудничества. Есть и другие вопросы, на которые надо обратить внимание, – например, развитие системы платежей, – отметил Юрий Трутнев.
Как отметил Алексей Цыденов, для республики главным итогом ВЭФ должен стать практический результат.
- После Восточного экономического форума у нас каждый год что-то происходит, меняется, приезжают дополнительно люди, организации, предприятия, выстраиваются новые бизнес-связи. Это именно то, на что форум и нацелен. В этом году мы также ориентированы на то, что помимо самого форума будет и последствие форума – усиление экономических связей и новые проекты, - подчеркнул глав республики и рассказал, что подготовка к Восточному экономическому форуму уже начата.
- В прошлом году мы заняли первое место с нашим павильоном. Нас это, конечно, радует. И не так сложно забраться на вершину, как на ней усидеть. В этом году будем биться за то, чтобы нас опять высоко оценили. Сейчас мы меняем дизайн, меняем подход, внутреннее наполнение для того, чтобы было интересно и потенциальным инвесторам, и людям, которые захотят поехать в Бурятию, - рассказал он.
Повестка форума будет сфокусирована на вызовах нового времени. Среди ключевых вопросов – сотрудничество с дружественными странами, вывоз российской продукции на дружественные рынки, интеграция платёжных инфраструктур, конкуренция за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие и его угрозы, ход работы по обновлению дальневосточных городов и улучшению качества жизни людей.
Особое внимание планируется уделить теме патриотизма как основы и фундамента суверенитета и поддержке специальной военной операции.
- Поддержка специальной военной операции – самое важное, что мы должны сейчас сделать. Говорить только о том, как регионы будут экономически бурно развиваться, в том время, пока у нас ребята воюют, – не совсем корректно. В первую очередь мы должны победить, – подчеркнул Юрий Трутнев.
В рамках нулевого дня предложено провести форум «Дальний – Донбассу: общая история, общее будущее, общая Победа!». На него будут приглашены руководители новых регионов, участники СВО, дальневосточники, работающие на оборонных предприятиях, волонтёры и все, кто неравнодушен к судьбе России, тех, кто деятельно приближает Победу нашей страны.
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