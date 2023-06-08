В Забайкалье проведут фестиваль национальных культур

Общество, Фото: пресс-служба фонда развития Забайкалья

«Весёлая Заоколица» стартует в Красном Чикое



В пятый раз в Красном Чикое забайкальцы соберутся на фестиваль национальных культур «Весёлая Заоколица». Праздник пройдёт в два этапа: 12 июня для детей в селе Архангельское, а 8 июля для взрослых участников в селе Жиндо.



На фестиваль уже поступили заявки от более 10 поселений Красночикойского района, обязательное условие участия является наличие национальных костюмов. Красночикойцы также ждут в гости творческие коллективы и народных мастеров из соседних районов и Бурятии. Об этом сообщили в пресс-служба фонда развития Забайкальского края.



По словам руководителя межпоселенческого культурно-досугового центра села Красный Чикой Ольги Некрасовой, представители различных национальностей продемонстрируют песенное творчество, будет работать выставка декоративно-прикладных изделий, игровой дворик. Гости смогут отведать блюда разных национальных кухонь и посетить ярмарку сельскохозяйственной продукции.



- В нашем районе с древних времён проживают семейские, казаки, буряты, несколько национальных диаспор. С 2017 года мы проводим кочующий по поселениям фестиваль, занимаемся реконструкцией обрядов, реконструкцией костюма. Уверены, что количество участников увеличится, а наш фестиваль будет радовать каждый год, - сказала Ольга Некрасова.



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